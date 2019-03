Echipa naţională de fotbal a Suediei a anunţat, miercuri, lotul convocat pentru meciurile cu România (23 martie) şi Norvegia (26 martie).

Selecţionerul Janne Anderson (56 de ani) a mizat pe 23 de jucători. Dintre aceştia, cei mai cunoscuţi sunt Robin Olsen (AS Roma), Victor Lindelof (Manchester United) şi Emil Forsberg (RB Leipzig).

Portari: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (AS Roma)

Fundaşi: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Emil Krafth (Amiens), Mikael Lustig (Celtic),... citeste mai mult

