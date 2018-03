Beti cate un pahar cu suc de patrunjel in fiecare zi, timp de trei saptamani, iar grasimile din organism vor fi arse mult mai rapid. Mai mult, chiar si hepatita poate fi combatuta daca veti bea zilnic un pahar de suc de patrunjel. Incarcat cu multiple vitamine si minerale esentiale pentru organism - A, B, C, K, fier, potasiu -, patrunjelul este o planta cu efect puternic in eliminarea excesului ponderal din greutate. Efectele pe care patrunjelul le are in organism si care ajuta la slabit sunt: are efect detoxifiant (este diuretic si elimina toxinele); reduce pofta de mancare si combate senzatia de foame; combate retentia apei in... citeste mai mult

