Detoxifică organismul Sucul de castravete stimulează eliminarea toxinelor din organism. În plus, ajută la pierderea în greutate întrucât susţine digestia, reduce pofta de mâncare şi favorizează topirea grăsimilor. Bogat în fibre, sucul de castravete poate fi inclus în diete. Cu puţine calorii, băutura are un conţinut de apă de 95%. Bun diuretic Castraveţii conţin o cantitate mare de apă care ajută la înlăturarea rezidurilor din organism. Administrat intern, sucul de castravete are rol depurativ, diureza fiind însoţită de dizolvarea acidului uric şi al uraţilor, aşadar este util în afecţiuni precum litiaza renală, guta şi artrita.... citeste mai mult

azi, 13:54 in Sanatate, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in