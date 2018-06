Inflatia anuala a urcat de la 8,01% in martie la 8,34% in aprilie, atingand maximul din iulie 2008, dupa ce rata lunara s-a situat la 0,66% in principal ca urmare a scumpirii energiei electrice, cartofilor, fructelor proaspete, zaharului si tigarilor,...

A1, 10 Mai 2011