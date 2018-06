Succes total pentru “Streetball Joy For Kids!”

Agitație mare sâmbătă în parcarea hypermarketului AUCHAN. Prima ediție a competiției ”Streetball Joy For Kids!” a adus pe cele trei terenuri amenajate de organizatori peste 150 de copii de la Kinder Ball Academy Satu Mare.

S-a jucat pe trei categorii de vârstă iar meciurile au fost extrem de atractive. Au fost multe surprize pregătite copiilor și părinților de organizatori și sponsori.

Pe lângă meciurile de 3×3 am avut parte și de concursuri de ”obligata ”, atât pentru copii, cât și pentru părinți.

”Mă bucur că am reușit să aducem un număr atât de mare de copii și de părinți la acest eveniment. Le mulțumim sponsorilor pentru încrederea pe... citeste mai mult