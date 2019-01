Formaţia din eşalonul al treilea a învins liderul Ligii a IV-a, AS Milcov Formaţia din eşalonul al treilea, Sportul Vişina, a susţinut, miercuri, un prim joc de verificare, în compania liderului Ligii a IV-a, AS Milcov. Gruparea aflată sub comanda...

GazetaNoua, 12 Februarie 2015