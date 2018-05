Subventii pentru activitãtile de asistentã socialã

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, pe 24 mai, lista cuprinzand asociatiile, fundatiile si cultele selectionate in vederea acordrãrii de subventii de la bugetul local in anul 2018. Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor care pot primi subventii de la bugetul local in baza Legii nr. 34/1998, in completarea resurselor proprii, a primit douã solicitãri de subventionare. Este vorba despre cereri venite din partea Asociatiei Fitomed Vaslui si Fundatia Spurgeon Romania – Filiala Vaslui. În urma analizei celor douã solicitãri, comisia de evaluare a decis acordarea de la bugetul local de subventii pentru serviciile sociale prestate.... citeste mai mult