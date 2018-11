Ministerul Educației va amâna aplicarea testelor grilă la BAC și Evaluarea Națională, pentru cel puțin un an, a anunțat Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației, care a avut o consultare pe acest subiect cu reprezentanții profesorilor, părinților și ai elevilor.

Examenele cu teste-grilă, contestate Am ajuns împreună la concluzia că în timpul jocului nu se schimbă regulile. În acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul subiectelor de examen, a anunțat ministrul interimar al Educației, care a precizat că modele de... citeste mai mult

