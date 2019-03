Subiecte Simulare BAC 2019. Victima in razboiul cablurilor de la Timisoara. Probleme mari la Inspectoratul Scolar Timis, grav afectat de taierea cablurilor de internet de catre Primarie, luni seara, scrie Opinia Timișoarei.

Subiecte Simulare BAC 2019 Institutia a ramas fara conexiune si nu poate accesa legatura securizata cu Ministerul Educatiei si nici cu scolile din retea, in conditiile in care sunt programate simulari ale examenului de Bacalaureat, dar si in plina perioada de inscrieri la clasa pregatitoare.

Sursa: Antena 3