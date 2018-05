SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Elevii de clasa a VI-a susţin miercuri, 23 mai, prima probă de la evaluarea naţională. Ministerul Educaţiei a publicat modele de subiectele pentru elevi.

Elevii claselor a VI-a vor susţine miercuri prima probă din cadrul Evaluării Naţionale - cea la limbă şi comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Joi, urmează proba la matematică şi ştiinţele naturii.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Subiectele sunt afișate pe site-ul Ministerului Educației.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Sălile în... citeste mai mult