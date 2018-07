Subaru of America vrea sa bata un record de viteza pe Transfagarasan Subaru of America si Prodrive au decis sa stabileasca un record de viteza in premiera mondiala pe Transfagarasan, considerat de acestia cel mai spectaculos drum de munte din Europa sau chiar din lume.

Se doreste stabilirea recordului pe o lungime de 82 de kilometri, acest lucru fiind o premiera in lumea sportului cu motor. Evenimentul se va desfasura in perioada 09.07.2018 - 11.07.2018 cu inchiderea totala a traficului rutier.

De aceea taficul rutier va fi inchis, luni, 9 iulie 2018 pe sectorul cuprins intre km 67+000 - km 151+000 (Cartisoara)

