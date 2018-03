SUA vor testa o arma supersonica anul viitor!

Ministerul american al apararii a anuntat ca are in derulare proiecte in domeniul tehnologiei supersonice. Testele noului tip de armament vor demara in cursul anului viitor, informeaza presa de specialitate.



"Suntem constienti de faptul ca trebuie sa concuram cu state presum Rusia si China", a declarat seful Departamentului pentru proiecte de perspectiva, DARPA, Steven Walker.

Potrivit spuselor sale, elaborarea unei arme supersonice se afla de mai multi ani in atentia serviciului pe care il conduce si la care lucreaza in colaborare cu US Air... citeste mai mult