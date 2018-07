SUA: Soarta sanctiunilor ruse decisa exclusiv de servicii?

Prin cercurile politice de la Washington se analizeaza ideea adoptarii unei legi care sa transfere serviciilor speciale dreptul de decide introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusia, in cazul unei noi tentative de ingerinta in procesul electoral din SUA, scrie TImes.



Daca planul va fi adoptat, Casa Alba va pierde controlul asupra unui aspect important al politicii sale externe, considera publicatia citata. Incercarea de a-l priva pe presedinte de acest drept a prins contur in special dupa ce, la Helsinki, Donald Trump a refuzat sa condamne, la intalnirea cu Vladimir Putin, amestecul Rusiei in alegerile din 2016.

Cu numai cateva zile inainte de summitul din capitala Finlandei, Dan... citeste mai mult