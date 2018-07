Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, potrivit The Guardian.

“Este o zi mare, foarte mare”, a spus preşedintele SUA, în grădina de trandafiri de la Casa Albă, fiind alături de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

“Am convenit astăzi ca, înainte de toate, să acţionăm pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru mărfurile industriale non-auto.”, a spus Donald Trump, în aplauzele mai multor membri din Cameră şi Senat.... citeste mai mult