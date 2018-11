Miniştrii americani de Externe şi Apărării Mike Pompeo şi Jim Mattis s-au întâlnit cu omologii lor chinezi Yang Jiechi şi Wei Fenghe, în vederea pregătirii unei întâlniri între preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, prevăzută în marja sumiitului G20, în perioada 30 noiembrie-1 decembrie în Argentina.

.@SecPompeo and @DeptofDefense Secretary Mattis host the U.S.-#China Diplomatic and Security Dialogue with their Chinese counterparts at the State Department. pic.twitter.com/ukCDHdyUwP

