FBI a anunţat pe Twitter că a identificat 11 colete până acum, ultimul fiind găsit în Florida şi vizându-l pe senatorul Cory Booker.

Senatorul din New Jersey face parte printre democraţii consideraţi drept potenţiali candidaţi la scrutinul prezidenţial american din 2020, notează AFP.

Pe de altă parte, FBI nu a confirmat încă informaţiile legate de al 12-lea colet suspect, divulgate de CNN. Potrivit CNN, acest colet a fost trimis la sediul său din New York şi l-a vizat pe James Clapper, care apare frecvent în emisiuni ale acestui post de televiziune.

Poliţia din New York a confirmat însă că a intervenit la o alertă legată de un colet suspect la postul CNN, dar nu a...

