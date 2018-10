O epidemie cu adenovirus a provocat decesul a şase copii şi îmbolnăvirea altor doisprezece la un centru medical din New Jersey, Statele Unite, au anunţat marţi autorităţile statului, citate de DPA şi Agerpres.

Departamentul de Sănătate din New Jersey (NJ) a confirmat optsprezece cazuri, dintre care care şase letale, de infecţie cu adenovirus în rândul persoanelor minore aflate la Centrul de asistenţă şi reabilitare Wanaque din Haskell, la circa 40 de kilometri nord-vest de New York City.

Adenovirusurile fac parte dintr-o familie de virusuri care,

