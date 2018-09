Administraţia Trump reduce numărul de refugiaţi care vor fi primiţi în Statele Unite anul viitor de la 45.000 la 30.000 de persoane, informează The Associated Press.

Anunţul vine în ciuda apelurilor primite de Statele Unite din partea organizaţiilor umanitare globale care au transmis că plafonul din acest an de 45.000 de refugiaţi a fost prea mic.

Plafonul de 30 000 anunţat luni de secretarul de stat Mike Pompeo este maximul pe care SUA îl va recunoaşte în cursul anului fiscal care începe la 1 octombrie. Numărul... citeste mai mult