SUA: Record de caldura in sudul Californiei si val de frig polar in nordul tarii Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles, citat sambata de DPA.

Sursa foto: pixabay.com International ''Cu o temperatura maxima de 85 grade (Fahrenheit) - 29,4 grade Celsius - @UCLA stabileste un nou #wxrecord pentru ziua de astazi. Acesta doboara vechiul record de 84 grade (Fahrenheit) - 28,9 grade Celsius - stabilit in... citeste mai mult

