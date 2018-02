Robert Mueller

Procurorul special Robert Mueller se concentrează asupra unor declaraţii ale lui Donald Trump Jr. referitoare la o controversată întâlnire cu avocata rusă Natalia Veselniţkaia survenită în timpul campaniei prezidenţiale americane din 2016, potrivit cotidianului The New York Times (NYT), relatează joi AFP, citată de Agerpres.

Fiul lui Donald Trump a declarat iniţial, într-un comunicat difuzat în iulie, că întâlnirea respectivă, care a avut loc la Trump Tower din New York, a fost organizată pentru a discuta despre politica adopţiei de copii referitoare la Rusia.

Comunicatul respectiv a fost redactat cu participarea directă a lui Donald Trump. Dar, în... citeste mai mult

