Sursa foto: (c) New York Military Academy / Facebook

O şcoală militară din New York frecventată de Donald Trump în adolescenţă i-a ascuns dosarele şcolare în 2011, după cereri insistente ale unor prieteni ai viitorului preşedinte al Statelor Unite de a le obţine, a relatat marţi Washington Post, citat miercuri de France Presse.

Aceste presiuni au intervenit când Trump i-a cerut preşedintelui de atunci Barack Obama să îşi publice rezultatele şcolare întrebându-se cum s-a putut integra într-o instituţie din Ivy League, un grup de opt universităţi de prestigiu din nord-estul Statelor Unite.

Directorul "a intrat în panică după ce... citeste mai mult

azi, 00:52 in Externe, Vizualizari: 8 , Sursa: Replica in