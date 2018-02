Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o „incalcare a dreptului international” si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. „In luna mai, Statele Unite intentioneaza sa deschida o noua ambasada in Ierusalim. Inaugurarea va coincide cu celebrarea a 70 de ani de la crearea statului Israel.

Ambasada va functiona initial in zona Arnona, intr-o cladire moderna in care se desfasoara in prezent operatiunile Consulatului