În acest weekend, adolescenta va participa la o convenţie de inventică din Dearborn, Michigan, unde işi va prezenta cea mai nouă idee: un panou din două părţi ce se poate fixa pe pereţi şi care are scopul de a-i proteja pe elevi de gloanţe. „Întotdeauna încerc să abordez o problemă la care ma pot raporta personal”, a declarat Audrey pentru The New Yorker. Invenţia ei este Safe K.I.D.S., un panou antiglonţ, pliabil, destinat protecţiei elevilor şi profesorilor în timpul unui atac armat. Familia Larson locuieşte la aproximativ 40 de minute de şcoala primară Sandy Hook, unde, în 2012, un tânăr de 20 de ani a ucis 20 de copii şi 6... citeste mai mult

