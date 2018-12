Donald Trump

Fundaţia preşedintelui american Donald Trump a acceptat marţi să se dizolve, în urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a susţinut că actualul lider de la Casa Albă a folosit necorespunzător fundaţia sa în campania prezidenţială din 2016, informează Reuters şi AFP.

Fundaţia, despre care justiţia new-yorkeză afirmă că a fost utilizată de miliardarul republican pentru finanţarea cheltuielilor personale, a semnat un acord prin care acceptă ''să se dizolve sub supraveghere judiciară'', a precizat procurorul general al statului New York, democrata Barbara Underwood, într-un comunicat.

