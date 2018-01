O comisie a Guvernului SUA a blocat achiziţia companiei americane de transfer de bani "MoneyGram International" Inc. de către "Ant Financial", divizia financiară a gigantului chinez de comerţ online "Alibaba Group Holding" Ltd., din motive de securitate naţională, potrivit Reuters.

Cele două companii au informat că oferta de preluare în valoare de 1,2 miliarde de dolari, lansată de "Ant Financial" pentru "MoneyGram", nu a primit aprobarea Comisiei pentru Investiţii Străine în SUA (CFIUS), care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de siguranţa datelor ce pot fi... citeste mai mult

