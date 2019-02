Bill Barr

Procurorul general al Statelor Unite desemnat de Donald Trump, Bill Barr, a fost confirmat joi în această funcţie de Senat, sub controlul republicanilor, moment care marchează revenirea lui în guvernul SUA la peste un sfert de secol după ce a servit sub preşedintele George H.W. Bush, relatează AFP.

Bill Barr va trebui în special să supravegheze delicata anchetă a procurorului special Robert Mueller care caută să stabilească mai ales dacă a existat o înţelegere secretă între Moscova şi echipa de campanie a candidatului republican Donald Trump în cursul prezidenţialelor din 2016.

Votul din Senat, care are ultimul cuvânt în... citeste mai mult

