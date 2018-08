SUA au deplasat in Europa noi avioane de lupta!

Fortele aeriene ale Statelor Unite (US Air Force) au deplasat in Germania o escadrila de avioane de lupta F-22 in cadrul masurilor de intimidare a Rusiei. Aparatele vor ramane in Europa cateva saptamani, informeaza publicatia americana The National Interest.



"US Air Force au desfasurat o escadrila de avioane F-22 Raptor, piloti si personalul de deservire la baza aeriana de la Spangdahlem, in Germania, pentru efectuarea de antrenamente impreuna cu alte avioane europene", precizeaza un comunicat al Fortelor aeriene americane.

Documentul subliniaza ca "aceasta misiune-exercitiu face parte din initiativa europeana de stavilire" a Rusiei.... citeste mai mult