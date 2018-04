Aterizare de urgență pe aeroportul internațional din Philadelphia, SUA. Un Boeing 737 a fost nevoit să întrerupă zborul de la New York la Dallas în urma unor probleme la un motor.

Aterizare de urgență EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: La bord se aflau 143 de pasageri și 5 membri ai echipajului.

Unul dintre călători a povestit că s-a auzit o explozie și bucăți de metal au rănit cel puțin o persoană.

View from #SkyForce10 shows window blown out of Southwest plane that made emergency landing at Philadelphia... citeste mai mult

azi, 21:45 in Actualitate, Vizualizari: 44 , Sursa: TVR in