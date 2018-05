SUA ar putea renunta la ancheta privind ingerinta Rusiei

Rudy Giuliani, avvocatul presedintelui SUA, afirma ca ancheta privind posibila coliziune dintre Rusia si echipa de campania a lui Donald Trump ar putea fi inchisa incepand cu 1 septembrie.



Citandu-l pe fostul primar al New Yorkului, Fox News precizeaza ca procurorul special Robert Mueller a subliniat ca investigatia va fi oprita cu conditia ca presedintele sa fie interogat la mijlocul lunii iulie. Giuliani a adaugat ca ancheta se va opri inaintea alegerilor pentru Congresul SUA, pentru a nu afecta sansele republicanilor.



“Nu cred ca va doriti o repetare a alegerilor din 2016, cu publicarea unor rapoarte contradictorii, in conditiile in care... citeste mai mult