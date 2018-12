Birouri de difuzare ale CNN din New York au fost evacuate de poliţie joi seara după primirea unui telefon care anunţa că cinci bombe au fost ascunse în Time Warner Center Building, perturbând programul de emisie al canalului de televiziune american, a anunţat poliţia, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

"Am închis perimetrul la Columbus Circle şi am verificat clădirea ", a declarat detectivul Hubert Reyes. 'În prezent verificăm întreaga clădire'', a precizat el.

Traficul de vehicule şi de pietoni a fost de asemenea blocat de echipaje de poliţie. Apelul a fost făcut în jurul orei locale 22.00.

Un biroul al CNN din Time Warner Center a fost evacuat în luna