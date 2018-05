Recomandările familiei şi ale prietenilor cântăresc foarte mult în procesul de achiziţie a unui produs sau serviciu. Astfel, 67% dintre clienţii români se bazează pe recomandările cunoştinţelor atunci când trebuie să aleagă produsele sau serviciile unei companii, arată un studiu realizat de compania UP! Your Service.

„Recomandările contează foarte mult pentru clienţii români. Când aleg o companie de la care să cumpere un produs sau serviciu, 67,1% spun că se bazează pe recomandările de la familie sau prieteni”, a spus Elena Călin, CEO al UP! Your Service România.

Continuarea pe... citeste mai mult