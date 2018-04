Mai mult de una din cinci companii din sectorul manufacturier britanic sunt aşteptate să opereze disponibilizări din cauza deciziei ţării de a părăsi Uniunea Europeană, relevă un studiu publicat de Observer, scrie Politico.

Cu mai puţin de un an înainte de momentul ieşirii Marii Britanii din bloc, 11% din producătorii locali au pierdut deja contracte din cauza referendumului pentru Brexit, potrivit studiului realizat de Chartered Institute of Procurement and Supply.

Aproape două treimi din producători au declarat de... citeste mai mult