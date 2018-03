Pe langa mama, bunica si iubita, in viata lui Radu Valcan au mai aparut inca... zece femei! Este vorba de gasca fetelor din trupa La-La Band care, impreuna cu baietii, vor juca in primul serial muzical din Romania, care va incepe, in toamna, la PRO...

AcasaTV, 21 Iulie 2011