Un raport privind impactul Brexit-ului asupra firmelor bancare și de finanțe spune că un trilion de euro va fi mutat în afara Marii Britanii, conform BBC.

În plus, costul va fi de 4-5 miliarde de euro și va include mutarea a 5.000 de locuri de muncă, cifrele crescând.

Studiul, făcut de New Financial, spune că 275 de firme și-au mutat unele sau toate afacerile în afara țării, Dublin fiind cea mai populară destinație.

Cercetarea adaugă faptul că lovitura asupra Londrei a fost mai mare decât se aștepta, iar situația se va înrăutăți.

„Afacerile vor continua să se scurgă din Londra... citeste mai mult

acum 40 min. in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: Jurnalul National in