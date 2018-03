Studiu: sub 1% din soferii implicati in accidente au cerut masina de inlocuire pe durata reparatiilor, desi au acest drept prin legea RCA Numarul dosarelor de dauna deschise in 2016 pe baza unei polite RCA a fost de circa 255.000. Cu toate ca soferii pagubiti au dreptul sa ceara masina de inlocuire pe durata reparatiilor, in urma modificarii legii RCA, mai putin de 1% dintre ei au facut acest lucru, potrivit unei analize Autonom Services.

