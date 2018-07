Studiu RUSI: Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017

Romania are a cincea cea mai mare piata de contrabanda de tigari din Europa Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei, iar volume mai mari de tigarete de contrabanda au ajuns doar pe pietele din Germania, Polonia, Marea Britanie si Franta, state cu populatii de doua pana la cinci ori mai mari decat Romania.

Romania ajunge astfel pe un nedorit loc 5 in Europa, pozitie ocupata in 2016 de Italia, un stat cu peste 60 de milioane de locuitori, potrivit unui studiu asupra contrabandei si efectelor ei la nivelul Europei, realizat... citeste mai mult