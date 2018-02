Studiu: Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti peste 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac atunci cand sunt online, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii privind modul in care copiii utilizeaza internetul, transmis sambata de IGPR.

