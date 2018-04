Studiu: Pastele "nu contribuie la ingrasare" ci, in anumite conditii, ar putea chiar ajuta la slabit Persoanele care doresc sa slabeasca sunt, in general, indemnate sa reduca aportul de carbohidrati din alimentatie, insa un studiu realizat in Canada a descoperit ca pastele nu ar contribui la cresterea greutatii corporale si, mai mult, in anumite conditii ar ajuta chiar la eliminarea kilogramelor in plus.

