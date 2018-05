Studiu: Ouale nu cresc riscul cardiovascular in cazul persoanelor cu prediabet si diabet de tipul 2 Consumul de oua, contrar informatiilor nutritionale anterioare, nu creste riscul cardiovascular in cazul persoanelor diagnosticate cu prediabet si diabet de tipul 2, potrivit unui studiu efectuat in Australia, citat de UPI.

Mai multe despre oua, studiu, diabet Sursa foto: pexels.com Social citeste mai mult

azi, 00:40 in Social, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in