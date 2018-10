Mesajele publicate pe Facebook ar putea dezvălui dacă utilizatorii suferă de depresie, conform unui nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Fox News.

Studiu despre mesajele de pe Facebook Cuvintele pe care oamenii le includ în mesajele publicate pe reţelele de socializare pot indica dacă sunt afectaţi de o posibilă depresie şi au nevoie de ajutor pentru îmbunătăţirea sănătăţii mintale.

''Am observat că utilizatorii care au primit în cele din urmă diagnosticul de depresie au utilizat mai des pronumele personal la... citeste mai mult

acum 40 min. in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: TVR in