Consumatorii pun cel mai mare preț pe comoditate, iar satisfacerea așteptărilor pe care le au în acest sens este esențială în adoptarea în masă a comerțului conversațional, potrivit concluziilor studiului Is anybody there? Giving Conversational Commerce a voice, lansat de Mastercard pe 4 iunie.

Atunci când fac comerț conversațional, consumatorii interacționează cu reprezentanți ai serviciului pentru clienți, cu chatboturi sau cu un mix ce le include pe ambele în așa fel încât primesc un serviciu personalizat. Companiile utilizează apoi aceste chatboturi pentru a trimite confirmările produselor, notificările de expediere și de livrare și să rezolve problemele... citeste mai mult

azi, 15:28 in IT&C, Vizualizari: 26 , Sursa: Agora in