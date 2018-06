Pentru consumatori, încrederea sporită și ușurința utilizării sunt esențiale pentru adoptarea în masă a comerțului conversațional și pentru a-i permite să-și atingă adevăratul potențial

Consumatorii pun cel mai mare preț pe comoditate, iar satisfacerea așteptărilor pe care le au în acest sens este esențială în adoptarea în masă a comerțului conversațional, potrivit concluziilor studiului Is anybody there? Giving Conversational Commerce a voice, lansat de Mastercard pe 4 iunie.

Atunci când fac comerț conversațional, consumatorii...