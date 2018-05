În România, 39% dintre tinerii sub 35 de ani vor să-şi deschidă propria afacere, la polul opus aflându-se generaţia de peste 50 de ani, unde doar 12% dintre respondenţi doresc să devină antreprenori, arată studiul Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) prezentat marţi.

Realizatorii studiului menţionează tinerii români cu vârstă sub 35 de ani au un apetit crescut pentru antreprenoriat, urmând trendul european şi mondial, iar pe de altă parte de observă o scădere genrală a numărului românilor dornici de a deveni antreprenori.

„Dorinţa în rândul tinerilor sub 35 de ani de a deveni antreprenori este foarte mare. Ei se simt competenţi şi deţin abilităţile...