Studiu: In avion, un pasager contagios ii imbolnaveste pe cei situati in imediata sa proximitate Probabilitatea de imbolnavire a calatorilor intr-un avion in care se afla un pasager contagios este extrem de mare doar pentru cei asezati in fata, in spatele sau in lateralul persoanei bolnave, au informat luni cercetatori americani citati de AFP.

acum 52 min. in Social, Vizualizari: 21 , Sursa: 9am in