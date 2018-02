Studiu: Hipertensiunea in sarcina ar putea reaparea in decurs de un an de la nastere Femeile care dezvolta hipertensiune arteriala in sarcina s-ar putea confrunta cu reaparitia acestei probleme de sanatate in decurs de un an de la nastere, iar multe dintre ele pot sa nu fie diagnosticate corect deoarece afectiunea se manifesta de cele mai multe ori in timpul noptii, sugereaza un studiu recent, citat de Reuters.

Mai multe despre hipertensiune, studiu, sarcina, nastere Sursa foto: unsplash.com Social citeste mai mult

azi, 00:53 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: 9am in