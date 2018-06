Un procent de 31% din rândul companiilor din România văd competiţia în creştere din partea firmelor din alte sectoare drept una din fortele "disruptive" cu impact în afacerea lor, arată rezultatele unui studiu realizat de firma de audit şi consultanta EY.

"Rezultatele studiului arata ca digitalul si tehnologia nu se afla pe primele locuri in ceea ce priveste impactul pe care il au fortele disruptive in companii. Majoritatea companiilor (64%) considera schimbarea comportamentului consumatorilor si clientilor drept forta disruptiva cu cel mai mare impact in sectorul lor de activitate", a spus Aurelia Costache, Liderul departamentului de... citeste mai mult