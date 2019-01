Puțin români zâmbesc larg. De vină nu sunt numai grijile, ci și dantura care are de suferit. Ultimul studiu Eurostat arată că România stă bine la capitolul număr de medici stomatologici raportat la suta de mii de locuitori. Însă, e mare doar numărul stomatologilor, nu şi cel al cetăţenilor care au o dantură sănătoasă.

În 2016, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date, România avea 83 de medici stomatologici la suta de mii de locuitori, potrivit Eurostat. În clasamentul european ţara noastră ocupă un loc bun, dacă e să aruncăm o...

