Potrivit studiului, deşi există un vaccin împotriva hepatitei B, doar jumătate dintre nou-născuţii din întreaga lume au acces la această formă de protecţie. În plus, mai puţin de 1% dintre mamele infectate cu acest virus (sursă primară de transmitere a virusului) sunt sub tratament adecvat, existând un risc ridicat de infectare a copiilor. „După Albania şi Belarus, România are cea mai ridicată prevalenţă a HBV din Europa. Cu toate acestea, 90% din populaţia infectată nu este conştientă de infecţie, iar 99% dintre cei eligibili pentru tratament... citeste mai mult

