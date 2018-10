Poluarea aerului, atât interioară cât şi exterioară, provoacă moartea a aproximativ 600.000 de copii cu vârste de sub 15 de ani ca urmare a infecţiilor respiratorii acute, alertează luni OMS citat de AFP.

Poluarea aerului este "noul tutun", a declarat directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe site-ul organizaţiei de la Geneva unde se desfăşoară în premieră, între 29 octombrie şi 2 noiembrie, The Global Conference on Air Pollution and Health (Conferinţă mondială asupra poluării aerului şi sănătăţii).

Cu această ocazie, OMS a publicat un raport ce... citeste mai mult

acum 45 min. in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in