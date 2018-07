Studiu: Comertul dintre UE si China ar putea capata noi dimensiuni Conform unui raport al Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, importurile si exporturile dintre Uniunea Europeana si China ar putea creste cu 20% in urmatorii sapte ani.

Specialistii estimeaza ca pana in 2015, comertul dintre Uniunea Europeana si China ar putea depasi 678 de miliarde de euro, cu 106 miliarde de euro mai mult decat acum. Potrivit celor de la Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, aceasta evolutie ar avea loc in contextul in care PIB-ul Uniunii Europene ar mentine avansul de 1,7%,... citeste mai mult